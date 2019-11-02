Госдолг США достиг рекордных 23 триллионов долларов

Текущие долговые проблемы американского государства являются результатом кризиса 2007–2008 годов

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 триллиона долларов. Такие данные распространило в ежедневном отчёте Министерство финансов США.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), американский госдолг вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

Текущие долговые проблемы США являются результатом кризиса 2007–2008 годов. С того времени стране несколько раз пришлось повысить потолок госдолга. Каждый раз из-за этого возникают политические баталии между демократами и республиканцами.

Ранее Лайф рассказал, что Россия сократила вложения в госдолг США на два миллиарда долларов.