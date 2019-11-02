Во Флориде разбился второй за сутки небольшой самолёт

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Один человек погиб в результате крушения небольшого самолёта, произошедшего во Флориде, США, 1 ноября. Об этом сообщает CBS Miami.

Grumman OV-1 Mohawk загорелся после того, как врезался в землю на подходе ко взлётно-посадочной полосе на Witham Field в Стюарте.

— Сотрудники пожарно-спасательных служб уже были на месте происшествия и потушили пламя, которое, по всей видимости, полностью поглотило самолёт, — сказал журналистам на месте происшествия шериф округа Мартин Уильям Снайдер.

В результате аварии праздничные мероприятия в пятницу вечером были отменены, а авиасалон Стюарта, который должен был начаться в пять часов вечера, отложен на неопределённое время, пока ФБР проводит расследование.

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