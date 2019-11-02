В "Нафтогазе" рассказали о "серьёзном аргументе" в переговорах с РФ

После того как Киев принял закон об украинской ГТС, появились основания "убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита" через Украину.

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" у Киева может появиться "серьёзный аргумент" в трёхсторонних переговорах по поводу транзита военного газа. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

— Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьёзный аргумент на трёхсторонних переговорах с "Газпромом", — полагает Коболев.

По его словам, после того как Киев принял закон об украинской ГТС, появились основания "убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита" через Украину.

При этом глава "Нафтогаза" пояснил, что для успеха в переговорах необходимо сделать "много чего". Например, принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга.

Напомним, в конце года истекают контракты России и Украины на транзит и поставку газа. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трёхсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз через украинскую территорию.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что в 2020 году транзит природного газа через украинскую территорию может сократиться до 50 миллиардов кубических метров.