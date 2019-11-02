Американец угощал детей конфетами с лезвиями на Хэллоуин

Ему предъявлено обвинение в причинении вреда несовершеннолетним, а также в халатности.

В США арестовали 37-летнего мужчину после того, как не менее двух детей нашли лезвия бритв в хэллоуинских мешочках с конфетами, сообщает NBC New York.

Полицейские начали проверку, когда получили несколько сообщений о том, что в мешках со сладостями детей были найдены лезвия бритв после Хэллоуина.

В результате расследования был задержан 37-летний Джейсон Рац. На допросе он заявил, что лезвия случайно упали в тарелку с конфетами. Из неё мужчина брал сладости и дарил детям на Хэллоуин.

Рацу предъявлено обвинение в причинении вреда несовершеннолетним, а также в халатности. Ему грозит штраф до 250 тысяч долларов.

Тем временем в Канаде ребёнок получил мармелад с каннабисом на Хэллоуин.