Российские учёные разработали крошечные сверхточные часы

Устройство не уступает американским и израильским аналогам, а по точности хода в течение длительного времени превосходит зарубежные.

Учёные подмосковного института Росстандарта разработали малогабаритный стандарт частоты — миниатюрные сверхточные часы, рассказал РИА "Новости" генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

— Завершена разработка малогабаритного стандарта частоты, готов опытный образец, сейчас проходим государственные испытания, — сказал Донченко.

По его словам, российское устройство не уступает своим американским и израильским аналогам, а по точности хода в течение длительного времени превосходит зарубежные.

— Наша разработка находится на уровне наших зарубежных партнёров, — отметил он.

Донченко пояснил, что часы размером с половину спичечного коробка, они предназначены для обеспечения сигналом точного времени электронных систем связи, защиты банковских операций, применения в беспилотном транспорте и установки на спутники.

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