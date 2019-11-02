Опрос показал, что раздражает российских водителей на дорогах

Большинство автомобилистов беспокоят опасные и эгоистичные вещи на дорогах, например необдуманные манёвры и неправильная парковка.

Бездумная парковка (33,6%), несоблюдение рядности (21,8%) и "игра в шашки" больше всего раздражают российских водителей (15,6%), пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont.

Ещё 10,6% раздражает, когда другие автомобилисты сигналят без повода. Такая же доля выбрала вариант ответа "когда не уступают каретам скорой". Громкая музыка из соседних машин вызывает дискомфорт 2,7% респондентов.

Также большинство россиян беспокоят опасные и эгоистичные вещи на дорогах. Например, обгоны ради нескольких минут выгоды и неправильная парковка.

— Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения, — сказано в исследовании.