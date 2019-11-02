Врачи не рекомендуют улетать в короткий отпуск

Удачно воспользоваться длинными выходными, как, например, на День народного единства, и устроить себе короткий отпуск в тёплых странах представляется весьма заманчивой идеей для многих россиян, однако врачи не рекомендуют так делать, ведь организму от такого "отдыха" будет не так много пользы.

— Любые перелёты и адаптация в другом климате — они стоят нашему иммунитету очень дорого, потому что адаптироваться можно только за три дня. А тут мы сразу улетаем. Я бы не советовала никому на такой маленький срок летать на самолёте, — сказала РИА "Новости" врач-терапевт Людмила Лапа.

Она отмечает, что любой перелёт, вне зависимости от расстояния, несёт в себе огромную нагрузку на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему и иммунную. И адаптационные процессы в организме начинаются "в каждом регионе, даже за 200 километров".

Особенно не рекомендуются частые перелёты людям с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также в постинсультном и постинфарктном состоянии, с сахарным диабетом.

Близкое мнение выразил главный терапевт Григорий Арутюнов, который подтвердил, что перелёт — это стресс для организма. Он рекомендует уделить особое внимание здоровью вен.

— Во время перелётов единственное, что от вас требуется, — это сделать всё, чтобы не было тромбоза глубоких вен. Поэтому вставайте, ходите, занимайтесь упражнениями для икроножных мышц, — сказал он.

Арутюнов подчёркивает, что упражнения на борту самолёта следует выполнять не только во время перелётов на дальние расстояния, но и на коротких маршрутах.

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