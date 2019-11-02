В Бурятии военный спас из огня семью с двумя детьми

Мужчина разбудил спящих стуком в окно и эвакуировал их, пока огонь распространялся по дому.

В Бурятии военнослужащий радиационной, химической и биологической защиты спас четверых человек, в том числе двоих детей, из горящего дома. Пожар произошёл в посёлке Заиграево, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В то утро рядовой Евгений Грешилов двигался на служебном автомобиле. Подъезжая к ж/д переезду, он увидел густой дым вдалеке. Мужчина решил сменить маршрут и выяснить, что произошло.

Подъехав ближе, он понял, что полыхает жилой дом. Бросив автомобиль, Евгений побежал к строению, но калитка оказалась заперта. Тогда он зашёл в палисадник и стал стучаться в окна — оттуда выглянул ребёнок.

Военный просил мальчика открыть окно, но тот не отреагировал. Тогда мужчина стал стучать сильнее. От звуков проснулась мать и отворила окно. По словам военного, к этому моменту дым стелился по потолку. Тут же проснулись второй ребёнок и отец семейства. Грешилов эвакуировал всех через окно.

Командование соединения РХБ-защиты подало в Главное управление МЧС России предложение о награждении военнослужащего за спасение человеческих жизней.