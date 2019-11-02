Американцы потребовали у Трампа "запереть" Клинтон

TRUMP mentions Hillary Clinton's emails and his fans respond by chanting, "Lock her up!" Trump basks in the chants for extrajudicial punishment. pic.twitter.com/WaXVIfmIrh — Aaron Rupar (@atrupar) 2 ноября 2019 г.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Миссисипи обрушился с очень резкой критикой на своего соперника на выборах Хиллари Клинтон. Пока он разбирал тёмные пятна в биографии оппонента, находившиеся в зале люди начали кричать: "Закрой её!"

— Тридцать три тысячи электронных писем исчезли с её частного сервера электронной почты. Но она сказала, что они связаны только с её работой и свадьбой дочери. Красава! — сказал Трамп, после чего в зале поднялся крик.

Не обошлось в этот раз и без вездесущей России. Правда, американский лидер, вопреки устоявшейся традиции искать "российское вмешательство", напротив, вступился за своих коллег-политиков, которых Клинтон на основе известных лишь ей доводов считает "русскими агентами".

Речь идёт о претенденте на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард и кандидате от "зелёных" в 2016 году Джилл Стайн, которым публично досталось от Клинтон.

— Не знаю, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России. И Джилл Стайн — она зелёненькая, конечно, но это не страшно... Я знаю, что она не агент России, — сказал Трамп.

Американский президент отметил, что манера Клинтон голословно обвинять всех в связях с Россией — не новая тактика для экс-кандидата в президенты, и припомнил, как она делала то же самое в его адрес в ходе предвыборной гонки 2016 года. После этого ему потребовалось два года, чтобы полностью оправдать своё имя.

Ранее Лайф пожаловался на американские СМИ, которые относятся к нему хуже, чем к собаке.