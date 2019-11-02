СКР возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Находке

Следствие возбудило уголовное дело после хлопка на танкере "Залив Америка" в заливе Находка, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц), — сказано в сообщении СКР.

Как ранее писал Лайф, на рейде у мыса Астафьева примерно в 01:20 произошёл хлопок на танкере, где в это время находилось около девяти человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.