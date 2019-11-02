Названа предварительная причина ЧП с тремя погибшими на танкере в Находке

По версии следователей Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, на танкере "Залив Америка" в Находке произошёл взрыв газовоздушной смеси из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц. По версии следствия, на танкере произошёл хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось, — говорится в сообщении.

На месте происшествия ведутся допросы свидетелей и очевидцев, следователи осматривают место происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз и изымается техническая документация, а также проводятся другие следственные действия.

Хлопок на танкере произошёл около 01:20 по московскому времени. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в этот момент на борту находилось девять человек, трое из которых погибли.

Представитель компании — владельца танкера рассказал ТАСС, что, несмотря на полученные повреждения, судно направится в порт Находка своим ходом, но пока решается вопрос, до какого причала придётся идти. Уже там будет оцениваться ущерб и определится причина.

Он также добавил, что вся команда танкера была застрахована, страховщик уже знает о случившемся. По его словам, как только будет собрана вся необходимая информация, примут решение об оказании помощи семьям погибших.