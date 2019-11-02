Трамп снизил лимит приёма беженцев в США до 18 тысяч человек в 2020 году

Президент США Дональд Трамп понижает лимит приёма беженцев в 2020 финансовом году (начался 1 октября) до 18 тысяч человек. Об этом говорится в распоряжении американского лидера, распространённом пресс-службой Белого дома.

— Допуск не более 18 тысяч беженцев в США в 2020 финансовом году является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам, — поясняется в документе.

В 2019 финансовом году данный лимит составлял 30 тысяч человек. Таким образом, приём беженцев уменьшается почти вдвое.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа получила право отказывать в предоставлении убежища гражданам других стран.