"Было три хлопка". Крупный пожар произошёл в цехе в Кемерове — видео

В промзоне Кемерова произошёл крупный пожар. По предварительным данным, погиб один человек. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.
— Там что-то [рвануло] так мощно. Три хлопка было, — говорит голос за кадром.
Как видно на записи, от очага возгорания в небо тянется плотный столб дыма, фотографиями которого делятся в соцсетях жители разных районов города.
Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, в здании располагается Сибирский центр утилизации, занимающийся в том числе обезвреживанием шахтных самоспасателей и регенеративных патронов к ним. Горят два производственно-складских здания, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
По данным ТАСС, взорвались газовые баллоны, после чего пламя перекинулось на три офиса и автомобиль. Информации о других пострадавших нет.
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