"Было три хлопка". Крупный пожар произошёл в цехе в Кемерове — видео

По некоторым данным, в результате взрыва погиб как минимум один человек, есть ли в здании ещё люди — неизвестно.

В промзоне Кемерова произошёл крупный пожар. По предварительным данным, погиб один человек. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

— Там что-то [рвануло] так мощно. Три хлопка было, — говорит голос за кадром.

Как видно на записи, от очага возгорания в небо тянется плотный столб дыма, фотографиями которого делятся в соцсетях жители разных районов города.

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, в здании располагается Сибирский центр утилизации, занимающийся в том числе обезвреживанием шахтных самоспасателей и регенеративных патронов к ним. Горят два производственно-складских здания, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

По данным ТАСС, взорвались газовые баллоны, после чего пламя перекинулось на три офиса и автомобиль. Информации о других пострадавших нет.