СМИ: "Роскосмос" расторг контракт с центром Хруничева на производство "Ангары"

Производство ракеты-носителя должны были завершить к октябрю 2021 года. О причинах расторжения договора пока не сообщается.

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной госкорпорацией ракеты-носителя "Ангара-1.2". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

Контракт был подписан 25 июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей. Производство ракеты должны были завершить к 15 октября 2021 года. О причинах расторжения договора не сообщается.

Экологически чистое семейство ракет "Ангара" будет представлено в пяти вариантах: лёгкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжёлые — "Ангара-А5" и "Ангара-А5М", а также ракета повышенной грузоподъёмности — "Ангара-А5В".

Ранее стало известно, что "Ангара А5" будет запущена в конце 2024 года с космодрома Восточный.