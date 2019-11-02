Пожар в промзоне в Кемерове локализовали на площади 800 кв. м.

Пожар на двух производственно-складских помещениях в Кемерове локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
— Пожар локализован на площади порядка 800 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.
По данным агентства, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Также сообщается, что помещения в зданиях арендовали несколько частных компаний, среди которых предприятие органической химии "Группа цинк финанс". Возгорание же началось со здания, в котором находилась компания "Сибирский центр утилизации".
По предварительной информации, в результате проишествия погиб один человек.
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