Пожар в промзоне в Кемерове локализовали на площади 800 кв. м.

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СК начал доследственную проверку по факту инцидента, в результате которого погиб человек.

Пожар на двух производственно-складских помещениях в Кемерове локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пожар локализован на площади порядка 800 квадратных метров, рассказали в пресс-службе.

По данным агентства, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Также сообщается, что помещения в зданиях арендовали несколько частных компаний, среди которых предприятие органической химии "Группа цинк финанс". Возгорание же началось со здания, в котором находилась компания "Сибирский центр утилизации".

По предварительной информации, в результате проишествия погиб один человек.

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