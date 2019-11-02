В Челябинске больше недели не могут найти страдающего аутизмом парня

Пропавший с настороженностью относится к посторонним, но откликается на имя Лёвушка.

Больше недели назад, 23 октября, 21-летний житель Челябинска Лев Холодилин вышел из машины родителей, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. На поиски парня был брошен личный состав полиции — двести полицейских и слушателей центра профессиональной подготовки. Вышли на улицы и неравнодушные жители города.

Как сообщает портал 74.ru, известно, что 23 октября семья Льва приехала на рынок на улице Братьев Кашириных. Он оставался сидеть в машине, пока родители ходили за покупками. Когда они вернулись, то увидели, что сын открыл двери и ушёл.

Отмечается, что он не идёт на контакт с чужими, но откликается на имя Лёвушка, был одет в чёрную куртку с синими буквами, зелёные спортивные штаны, чёрные ботинки и кепку такого же цвета. Рост пропавшего 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза и отсутствует верхний передний зуб.

К поискам подключился и губернатор области Алексей Текслер.

— Есть информация, что Лев может прятаться в укромных местах, например подвалах домов. Поэтому призываю всех челябинцев обратить внимание на свои дома и подъезды. Это сейчас очень важно, — написал глава региона в соцсети.