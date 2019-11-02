Мексиканца наградили российской медалью за возвращение орденов ветеранам ВОВ

После награждения Крус передал Залу военной памяти РГГУ сорок наград времён ВОВ и военных реликвий, в числе которых ордена Славы и Красной Звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих.

Посол России в Мексике Виктор Коронелли 1 ноября наградил медалью "Памяти героев Отечества" мексиканца Эдуардо Круса, покупавшего и возвращавшего ордена и медали времён Великой Отечественной войны их владельцам и родственникам последние 15 лет.

Как уточняется, награждение состоялось по представлению министра обороны Сергея Шойгу.

— Эдуардо Крус много лет занимается этой работой: выкупает на аукционах и блошиных рынках советские и российские воинские награды и разыскивает владельцев или родственников в случае, если владелец ушёл из жизни, — цитирует посла РИА "Новости".

Он добавил, что в тех случаях, когда родственников найти не удаётся, Крус передаёт награды в посольство, где они направляются в администрацию президента. Посол добавил, что медаль — то немногое, чем Россия может его отблагодарить. Коронелли отметил, что вместе с Крусом деятельностью волонтёрской организации "Вечный огонь" на безвозмездной основе занимается около десятка мексиканцев.

Сам обладатель медали Минобороны рассказал, что проекту организации помогают Историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ и общественное объединение "Вымпел". По его словам, к настоящему дню удалось вернуть 16 наград. Две из них "вернули жителям ДНР в разгар конфликта".

Отмечается, что после награждения Крус передал Залу военной памяти РГГУ сорок наград времён ВОВ и военных реликвий, в числе которых ордена Славы и Красной Звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих.