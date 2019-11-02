В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III

Теперь ему грозит штраф около 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

В Иркутске водитель автомобиля Mercedes-Benz ML 400 въехал в памятник императору Александру III. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Наезд на монумент произошёл рано утром. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили, что 36-летний водитель автомобиля пьян.

— Он отрицал факт нахождения за рулём кроссовера, объясняя, что в момент происшествия прогуливался по набережной. Пояснить, кто был за рулём "мерседеса", автовладелец не смог, — отметили в сообщении ведомства.

Машину с места аварии увезли на штрафстоянку. В отношении водителя составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит штраф около 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Также мужчину привлекли к ответственности за то, что он сел за руль без соответствующих документов. Кроме всего прочего, ему предстоит возместить нанесённый ущерб.