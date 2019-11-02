В СКР назвали причину пожара в промзоне в Кемерове

В региональном ГУ МЧС РФ отметили, что открытое горение в настоящий момент ликвидировано.

Пожар в промышленной зоне в Кемерове возник в результате воспламенения, которое произошло в ходе разгрузки контейнеров с мусором. Об этом сообщили представители регионального СУ СК РФ.

— Известно, что при разгрузке контейнеров с отработанным мусором произошло воспламенение, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

По данным правоохранителей, при пожаре погиб мужчина 1992 года рождения. В настоящий момент людей в горящих зданиях нет. В ГУ МЧС РФ по Кемеровской области сообщили, что открытое горение в настоящий момент ликвидировано.

Напомним, 2 ноября в Кемерове загорелись два производственно-складских здания, в которых арендуют помещения частные компании, среди них предприятие органической химии "Группа цинк финанс". В результате происшествия погиб один человек.