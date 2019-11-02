Третий член экипажа танкера в Находке утонул на глазах у спасателей

Предварительной причиной инцидента называется взрыв газовоздушной смеси вследствие нарушений техники безопасности.

Третий член экипажа, погибший при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке, ушёл под воду на глазах у спасателей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

— Три человека были выброшены в море, двоих извлекли из воды погибшими... один на глазах у спасателей ушёл под воду, — рассказал представитель.

Напомним, инцидент произошёл около часа ночи по московскому времени. В результате хлопка погибло три человека, тело одного из них всё ещё ищут. Следственный комитет России назвал предварительную причину произошедшего. Лайф опубликовал видео с места трагедии и список погибших.