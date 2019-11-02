В Крыму ФСБ пресекла деятельность банды вымогателей

Злоумышленники грозились в три раза увеличить сумму вымогаемых с местного жителя средств, если он нарушит установленные сроки.

В Крыму пресечена деятельность преступной группы вымогателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

— Установлено, что граждане РФ под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

При этом злоумышленники угрожали увеличить сумму втрое, если мужчина не передаст деньги в установленное время.

30 октября правоохранители задержали одного из членов преступной группы 1979 года рождения. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье "Вымогательство, совершённое в крупном размере".