В Крыму ФСБ пресекла деятельность банды вымогателей

В Крыму пресечена деятельность преступной группы вымогателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
— Установлено, что граждане РФ под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.
При этом злоумышленники угрожали увеличить сумму втрое, если мужчина не передаст деньги в установленное время.
30 октября правоохранители задержали одного из членов преступной группы 1979 года рождения. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье "Вымогательство, совершённое в крупном размере".
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