Перец-Трамп и цыплёнок-Добби. Сеть рассмешил президентский ужин на Хэллоуин

14

Фото © Twitter / Martine Gallant

В болгарском перце увидели сходство с самим президентом, а цыплёнок напомнил пользователям героя из вселенной "Гарри Поттера".

Журналистка CNN Мишель Косински опубликовала в "Твиттере" снимки блюд, которыми угощали сотрудников СМИ на борту самолёта Дональда Трампа.

Как уточняется, рейс состоялся в Хэллоуин, и повар учёл это обстоятельство при приготовлении угощения.

Пользователи "Твиттера" внешний вид еды не оценили и заявили о сходстве фаршированного перца с самим президентом США. Блюдо из цыплёнка вниманием тоже не обделили: одним оно показалось неаппетитным, а другим напомнило эльфа Добби из "Гарри Поттера".

Ранее Лайф публиковал подборку самых удивительных образов для Хэллоуина из TikTok.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×