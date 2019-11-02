Перец-Трамп и цыплёнок-Добби. Сеть рассмешил президентский ужин на Хэллоуин

Журналистка CNN Мишель Косински опубликовала в "Твиттере" снимки блюд, которыми угощали сотрудников СМИ на борту самолёта Дональда Трампа.
October 29, 2019
Как уточняется, рейс состоялся в Хэллоуин, и повар учёл это обстоятельство при приготовлении угощения.
Dobby is free.— We Can’t Have Nice Things (@suziseze) October 29, 2019
Who hurt Dobby like this? #dobby #trumpisamonster https://t.co/KOzyv7mgkF pic.twitter.com/lsxrRkrCHL
Пользователи "Твиттера" внешний вид еды не оценили и заявили о сходстве фаршированного перца с самим президентом США. Блюдо из цыплёнка вниманием тоже не обделили: одним оно показалось неаппетитным, а другим напомнило эльфа Добби из "Гарри Поттера".
Ранее Лайф публиковал подборку самых удивительных образов для Хэллоуина из TikTok.
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