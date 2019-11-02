Россиян призвали не покупать "домашние" продукты

Одна из причин — отсутствие у изготовителей документов, гарантирующих безопасность потребителя.

Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.

— Зачастую уже на этапе создания продукт, изготовляемый кустарным способом, может быть заражён возбудителями дизентерии, сальмонеллёза, ботулизма и т.д., а значит, является потенциально опасным для здоровья, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, целый ряд проблем связан с упаковкой: тара может быть не предназначена для хранения конкретного продукта, а также в её составе могут быть токсичные краски и другие опасные вещества.

— Ещё одна серьёзная причина, по которой стоит отказаться от покупки "домашнего" продукта, — это частое отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки, а все эти документы — гарантия безопасности потребителя, — добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор не поддержал идею смягчить нормы приготовления пищи в кафе. Эксперимент должен был начаться в 2020 году в Москве, Татарстане и Калининградской области.