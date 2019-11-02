В Казани более 30 юных футболистов отравились в отеле

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Фото © Pixabay

Пострадавшие — участники детского футбольного турнира, которые приехали в столицу Татарстана со всей страны.

31 ребёнок в возрасте от шести до десяти лет отравился в отеле "Кристалл" в Казани, шесть из них были госпитализированы. Инцидент произошёл 1 ноября. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

— По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано", говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проводятся следственные действия.

По данным ГТРК "Татарстан", пострадавшие дети — участники футбольного турнира, которые приехали в Казань со всей страны.

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