В Москве пенсионер застрелил молодую жену после ссоры

Житель Москвы застрелил свою супругу из пистолета после ссоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Пенсионер 1951 года рождения поссорился со своей женой 1978 года рождения и выстрелил ей в голову из пистолета, — рассказал источник.
Инцидент произошёл на улице Генерала Глаголева. Женщина была госпитализирована, но спасти её не удалось. Мужчина сам вызвал полицию и сдался прибывшим на место сотрудникам МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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