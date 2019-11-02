В Москве пенсионер застрелил молодую жену после ссоры

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Фото © Pixabay

Врачи боролись за жизнь женщины, но спасти её не удалось. Стрелявший сам вызвал сотрудников полиции и сдался им.

Житель Москвы застрелил свою супругу из пистолета после ссоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенсионер 1951 года рождения поссорился со своей женой 1978 года рождения и выстрелил ей в голову из пистолета, — рассказал источник.

Инцидент произошёл на улице Генерала Глаголева. Женщина была госпитализирована, но спасти её не удалось. Мужчина сам вызвал полицию и сдался прибывшим на место сотрудникам МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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