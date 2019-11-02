В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной

По мнению артистки, злоумышленники могли проникнуть через окно, так как оно было открыто, когда женщина вернулась домой.

Неизвестные наведались в квартиру известной советской и российской певицы Екатерины Шавриной в Подмосковье и похитили крупную сумму денег, пишет "Комсомольская правда".

По данным издания, в момент ограбления женщина находилась на фестивале "Золотой шлягер" в белорусском городе Могилёве.

По мнению артистки, злоумышленники могли проникнуть через окно, так как оно было открыто, когда Шаврина вернулась домой. Она отметила, что в квартире царил беспорядок, всё было перевёрнуто. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Екатерина Шаврина — советская и российская певица, известная по таким песням, как "Трава-мурава", "Белая черёмуха", "Серёжа" и другие.