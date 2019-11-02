Названо безопасное для здоровья молодёжи время использования гаджетов

Врачи рекомендуют школьникам и студентам проводить не более трёх часов за электронными гаджетами, сообщает RT. Такой вывод сделали специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета.

Несоблюдение рекомендации повышает риск близорукости, психических и неврологические отклонений и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Также если молодые люди проводят за ноутбуком или смартфоном более трёх часов в день, это способствует увеличению веса, а частое использование наушников может привести к заболеванию органов слуха.

Напомним, ранее офтальмолог рассказал, как не потерять зрение из-за смартфона. Если в течение длительного времени приходится работать с телефоном, то рекомендуется как можно чаще отрываться и смотреть вдаль.