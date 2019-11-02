Чиновник завёл роман на стороне и пострадал от своего же закона для изменщиков

В регионе, где живёт мужчина, действуют суровые законы. К примеру, там запрещены внебрачные связи, алкоголь и азартные игры.

Индонезийский чиновник Мухлис бин Мухаммед получил 28 ударов бамбуковой палкой в виде наказания за роман с замужней женщиной. Примечательно, что мужчина принимал участие в разработке закона о наказании за супружескую измену, сообщает Би-би-си.

Indonesian man who helped set strict adultery laws flogged for adultery https://t.co/2lgyDkWyAH — BBC News (World) (@BBCWorld) November 1, 2019

46-летнего Мухаммеда застукали с любовницей в автомобиле, припаркованном у пляжа. Спустя месяц заключения его выпороли в общественном парке на глазах у сотни людей. Кроме того, Мухаммеда исключили из городского совета. Его "сообщница" также была наказана. Она получила 23 удара бамбуковой палкой.

В провинции Ачех, где проживает Мухаммед, действуют суровые законы. Например, там запрещены азартные игры, внебрачный секс и алкоголь. А наказания провинившихся проходят на глазах у публики. Для этого приглашают специально нанятых людей, у которых скрыты все части тела за исключением глаз. Это делается для того, чтобы никто не мог идентифицировать исполнителей.