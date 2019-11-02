Кондуктор вытолкала беременную сибирячку с места, чтобы сесть самой

Другие пассажиры автобуса и даже сам водитель делали вид, что не замечают происходящего.

В Новосибирске кондуктор автобуса буквально вытолкала беременную женщину с места, чтобы сесть самой. Об инциденте рассказала сама пострадавшая.

— Когда я зашла в салон транспорта, молодая девушка-кондуктор общалась со своей подругой, сидевшей на пассажирском месте. А когда кондуктор встала, чтобы перейти в другую часть салона, то её подруга пересела на специально выделенное место. А я села на освободившееся пассажирское сиденье. Сейчас я на пятом месяце беременности, мне очень трудно долго стоять, — рассказала "Комсомольской правде" Виолетта.

После этого к девушке подошла кондуктор и потребовала освободить место для неё.

— И, даже не дав мне вставить слово, начала грубо выталкивать меня с сиденья. Она чуть не села прямо на меня! В итоге у меня просто сдали нервы, я начала плакать... Кондуктор заявила, что вообще не видит, что я в положении, хотя на самом деле живот уже достаточно заметен, — поделилась сибирячка.

Виолетта также отметила, что никто из других пассажиров и даже сам водитель автобуса никак не отреагировали на происходящее.

— Все люди просто делали вид, что ничего не происходит... Поэтому просто забрала свои деньги и вышла на следующей остановке. Домой поехала уже на другом транспорте, — добавила она.

Девушка обратилась с претензией в местную транспортную службу, в которой ей пообещали разобраться в ситуации.