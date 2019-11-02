Взрывотехники проверили танкер в Находке, на котором произошло ЧП

Специалисты разрешили буксировать судно в порт. На борту находятся девять членов экипажа и капитан.

На борту танкера "Залив Америка" не нашли взрывчатых веществ. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас судно находится на якоре в 1,6 километра от причала. Взрывотехники разрешили буксировать его в порт Находки. Прибытие ожидается около 19:00 по местному времени (12:00 по мск). На борту находятся девять членов экипажа и капитан.

Как ранее сообщал Лайф, на борту танкера произошёл взрыв газа, в результате погибло три человека, тело одного из них всё ещё ищут. Следственный комитет России назвал предварительную причину ЧП. Лайф опубликовал видео с места трагедии и список погибших.