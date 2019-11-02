Наезд нетрезвого сибиряка на памятник Александру III попал на видео

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Мужчина отказался признаваться, что был за рулём авто. По его словам, в момент аварии он гулял по набережной.

В Сети появилось видео аварии в Иркутске, где местный житель за рулём "мерседеса" врезался в памятник императору Александру III. Ролик был опубликован в группе во "ВКонтакте" "Онлайн-камеры Иркутска и Иркутской области".

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в монумент, посвящённый монарху.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/police38" target="_blank">Полиция Иркутской области. МВД</a></p>

Напомним, что наезд на монумент произошёл ранним утром. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили пьяного 36-летнего водителя, который отказался признаваться, что был за рулём. По словам мужчины, в момент аварии он гулял по набережной. При этом он не смог пояснить, кто же всё-таки совершил "наезд на императора".

Автомобиль помещён на штрафстоянку. Виновнику предстоит возместить ущерб, нанесённый муниципальному имуществу.

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