"Роскосмос" объяснил отказ от контракта на производство "Ангары"

Специалисты отметили, что планируют запустить серийное производство новых ракет в 2023 году.

Представители "Роскосмоса" объяснили РИА "Новости" причину расторжения контракта на производство ракет "Ангара-А1.2", заказанных для запуска трёх спутников "Гонец".

По их словам, специалисты решили доставить аппараты на орбиту на ракете "Союз-2", которая полностью оборудована для таких запусков.

При этом серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара" будет запущено в 2023 году, а в 2024 году они заменят носители "Протон".

— В соответствии с производственными планами госкорпорации "Роскосмос" на ПО "Полёт" (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара". В настоящее время готовится возобновление лётных испытаний этой перспективной ракеты, — цитирует сообщение пресс-службы госкорпорации ТАСС.

В "Роскосмосе" отметили, что 5 ноября Дмитрий Рогозин совершит инспекционную поездку на космодром Восточный, где проводится строительство стартового комплекса для "Ангары". После этого он планирует посетить Омск, где будет наблюдать за ходом подготовки ракет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Роскосмос" расторг контракт с центром Хруничева на производство "Ангары".