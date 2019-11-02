Бельгийцы запретили съёмки "Игры престолов" в местном замке

Власти бельгийской коммуны отказали продюсерам популярного сериала "Игра престолов" в проведении съёмок в местном замке, сообщает VRT.

— Создатели "Игры престолов" спросили нас, могут ли они использовать наш замок в качестве площадки. Это признание для нас, и мы хотели бы ответить им положительно, но, увы, пожарные вынесли отрицательное решение, — сказал бургомистр Хуго Вандел.

Отказ пояснили тем, что съёмки должны были проходить в основном в ночное время, а сам замок находится в достаточно ветхом состоянии.

Напомним, ранее сценаристы популярного сериала "Игры престолов" признались, что допустили очень много серьёзных ошибок в работе над кинолентой. По их словам, одной из них был подбор костюмов и актёров. Однако, несмотря на это, сериал получил 10 наград "Эмми", побил рекорды по спецэффектам и был признан лучшей драматической лентой четыре раза.