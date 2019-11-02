Пьяная девочка с топором разгромила дом в Ленобласти

В гости к несовершеннолетней часто наведываются нетрезвые молодые люди, что вызывает большое недовольство со стороны соседей.

15-летняя жительница города Гатчина Ленинградской области топором разгромила коридор многоквартирного дома. Об этом сообщает "Пятый канал".

Девочка-подросток живёт вместе с отчимом. Её мать давно ушла и до сих пор её местонахождение не установлено. По словам жительницы одной из квартир, в гости к девочке часто приходят пьяные молодые люди, которые "устраивают дебоши и беспределы". Отчим жалеет её и пытается оказать помощь, но падчерица отказывается её принимать.

Отмечается, что жители дома обратились в полицию, но пока со стороны правоохранительных органов никаких действий не последовало.