Самолёт AZAL экстренно приземлился во Внуково из-за трещины в лобовом стекле

Самолёт компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), летевший по маршруту Москва — Баку, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме во Внуково из-за повреждения переднего стекла. Об этом сообщает издание "Вестник Кавказа".
Спустя 40 минут после вылета экипаж лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.
За пассажирами из Баку вылетело новое судно, они благополучно приземлились в столице Азербайджана.
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