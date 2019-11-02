Самолёт AZAL экстренно приземлился во Внуково из-за трещины в лобовом стекле

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Фото © Facebook / Azerbaijan Airlines – AZAL

Спустя несколько часов за пассажирами вылетело новое судно из Баку, которое забрало их в Азербайджан.

Самолёт компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), летевший по маршруту Москва — Баку, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме во Внуково из-за повреждения переднего стекла. Об этом сообщает издание "Вестник Кавказа".

Спустя 40 минут после вылета экипаж лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.

За пассажирами из Баку вылетело новое судно, они благополучно приземлились в столице Азербайджана.

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