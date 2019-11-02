Православные верующие 2 ноября отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Православные христиане 2 ноября отмечают Димитриевскую родительскую субботу, а католики — день памяти. Оба праздника посвящены поминовению предков, пишет БелТА.

Согласно традиции, христиане вспоминают ушедших родственников перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского. Перед родительской субботой в храмах совершают поминальную службу, а в сам день поминовения служат Божественную литургию, за которой следует панихида. Перед праздником православные верующие приходят на могилы родных и приносят цветы, наводят порядок, зажигают свечи.

У католиков в этот день также принято отдавать дань уважения тем, кого нет в живых. Праздник считается напоминанием об уважении к умершим. Католики верят, что сократить срок очищения от совершённых грехов усопшим могут помочь молитвы и добрые дела тех, кто о них помнит.