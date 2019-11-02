В Югре спасли 28 котят, выброшенных на заснеженную трассу — видео

Пока животных разобрали на передержку добровольцы, но малышам ищут постоянный дом.

В ХМАО местные жители спасли 28 котят, которых выбросили в клетках на заснеженную трассу. Инцидент произошёл вечером 1 ноября на Восточной объездной дороге на Нижневартовск.

— Мы ехали домой и на трассе свернули на остановку небольшую, посмотрела в окно — увидела клетки. Мы думали на дачу забрать, не видели, что кто-то там есть. Когда подошли уже с фонариками — там было множество котят. Сразу начали раскидывать объявления, не могли их оставить, — рассказала Лайфу Елена Макогон.

Информацию с объявлением разместило общественное движение "Дай лапу", которое в случае необходимости пообещало взять животных под опеку.

— Если кто-то к нам обратится, то будем оказывать содействие и в размещении информации у нас на стене, и если кто-то захочет с нами сотрудничать, то возьмём под опеку животных, будем помогать ветеринарными услугами, кормом, — отметила волонтёр, оператор горячей линии движения "Дай лапу!" Вероника Шитова.

Уточняется, что сейчас все 28 малышей уже разобраны добровольцами на передержку, но им ищут постоянный дом.