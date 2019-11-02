Названы вакансии, где россияне смогут зарабатывать до 300 тысяч рублей

Авторы рейтинга отметили, что в ноябре на одну вакансию в среднем приходится пять активных резюме. Средняя зарплата по всем профессиональным областям составляет 45 288 рублей.

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали данные и опубликовали рейтинг вакансий с зарплатами выше 100 000 рублей.

На первом месте топ-20 оказалось предложение для Senior IOSdeveloper/Ведущего IOS-разработчика. Такому сотруднику в столице предлагают зарплату от 300 000 рублей (до вычета налогов). Второе место досталось разработчику интеграционных решений. В объявлении московские работодатели пообещали зарплату в 230 000 рублей.

Тройку самых высокооплачиваемых предложений для соискателей замкнула вакансия директора по управлению персоналом в IT компанию. Тот, кто подходит заявленным требованиям, будет получать от 200 000 рублей.

Следующие пять строчек рейтинга поделили между собой вакансии для жителей Северной столицы. С четвёртого по восьмое место расположились объявления по поиску сотрудников на должность руководителя направления стратегического маркетинга (от 180 тысяч рублей), Senior Go Developer (от 180 до 220 тысяч рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч рублей), часового мастера (от 150 тысяч рублей) и коммерческого директора (от 150 тысяч рублей).

Десятая строчка досталась предложению для IT-рекрутера в Москве. В объявлении сотруднику обещают от 150 до 200 тысяч рублей.

В регионах самыми высокооплачиваемыми предложениями стали должности программиста 1С в Екатеринбурге и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске. На этих позициях соискателям предложили оклад от 150 тысяч рублей.

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