В Сети появилась запись переговоров пилотов экстренно севшего в Тюмени SSJ-100

В авиакомпании "Ямал" удивились, как настоящее аудио "может гулять по сетям", и заявили, что это, возможно, "утка".

В социальных сетях опубликовали аудиозапись разговора, который приписывают пилоту экстренно севшего в Тюмени лайнера Superjet 100 компании "Ямал" и диспетчеру аэропорта Рощино.

— Майдэй, Майдэй, Майдэй (сигнал SOS. — Прим. Лайфа). "Ямал" 811, сохраняю 2400, отказ левого двигателя... Нам необходимо выполнить процедуры. В зону ожидания необходимо встать, — говорит мужчина на записи.

Как сообщает Ura.ru, в пресс-службе авиакомпании заявили, что опубликованное аудио может быть фейковым.

— Как может по соцсетям гулять настоящая запись? Мы ещё не знакомились с ней, но сейчас будет много уток на эту тему, — рассказали представители "Ямала".

Как уже сообщал Лайф, ЧП с двигателем произошло 1 ноября сразу после взлёта из аэропорта Рощино. В качестве причины называется столкновение с птицей. Лайнер направлялся в Санкт-Петербург. На борту находилось 83 пассажира, среди которых двое детей и четверо членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.