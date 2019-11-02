Математики выяснили, как пережить зомби-апокалипсис

Специально для этого они изучили существующие методы борьбы с реальными инфекциями.

Математики из Университета Шеффилда в Великобритании смоделировали результаты различных тактик выживания во время зомби-апокалипсиса и выяснили, что лучший способ борьбы с ходячими мертвецами — прекращение распространения заболевания. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты пояснили, что попытки убить оживших мертвецов, которых мы видели в фильмах и комиксах, бессмысленны. И самый эффективный способ борьбы — изобретение вакцины.

— Используя математику, мы можем определить, сколько людей нам нужно вакцинировать, чтобы остановить распространение болезни, — рассказали учёные.

Они также заявили, что неагрессивные и незаразные зомби смогут вполне спокойно существовать в обществе и даже ходить на работу.