Опубликовано видео смертельного наезда погрузчика на жительницу Сургута

При работе спецтехники не установили предупреждающие знаки и не огородили территорию.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смертельного наезда погрузчика на женщину в Сургуте. На кадрах видно, как машина со спины сбивает идущую женщину.

После этого водитель выскакивает из кабины и видит, что произошло. Он падает и сокрушённо бьёт руками о землю.

Как сообщает агентство "К-Информ", инцидент произошёл на улице Григория Кукуевицкого. По данным местных СМИ, в результате происшествия погибла 41-летняя местная жительница. Отмечается, что при работе спецтехники не были установлены предупреждающие знаки, а территория не была огорожена.

Ранее стала известна предварительная причина инцидента — водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности манёвра.