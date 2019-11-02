Врачи спасли глаз ребёнку из Хакасии, которого пыталась ослепить мать

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца спасли один глаз младенцу из Хакасии, которого мать ослепила во время ссоры с мужем.
Врачи провели многочасовую операцию сразу на обоих глазах, однако восстановить удалось лишь один из них.
— Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего. На его место установлен углеродный имплант, — цитирует сообщение РИА "Новости".
По словам представителей центра, в настоящий момент маленький пациент находится под наблюдением. Его состояние оценивают как стабильное.
Ранее Лайф сообщал, что жительница хакасского села Таштып выколола глаза своему пятимесячному ребёнку после ссоры с мужем. В отношении матери возбудили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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