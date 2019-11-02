Представительница Индии стала Miss CosmoWorld — 2019

Представительница Индии Сандра Соман стала Miss CosmoWorld — 2019. Об этом сообщается в инстаграме международного конкурса красоты, который ежегодно проводится в Куала-Лумпуре.
Девушка получит денежный приз, путёвку в Италию и подпишет контракт с малайзийской компанией, работающей в сфере моды.
Всего в международном конкурсе красоты приняли участие 24 девушки, Россию представляла 26-летняя Ирина Квитко.
Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею запретить трансляцию конкурсов красоты по телевидению. Он заявил, что на них максимум можно увидеть талант пластического хирурга или косметолога, а не талант девушки.
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