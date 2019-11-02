СКР показал видео с танкера, на котором произошёл взрыв газа

Следственный комитет России опубликовал видео с танкера под Находкой, на котором из-за нарушения техники безопасности произошёл взрыв газовоздушной смеси.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц".
О взрыве газа на борту танкера стало известно сегодня утром. В результате происшествия погибло три человека. Тела двоих из них нашли, местонахождение третьего устанавливается. Спасатели видели, как он утонул. Лайф опубликовал видео с места трагедии и список погибших.
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