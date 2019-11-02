Москвичам пообещали субтропическое тепло на следующей неделе

В столицу и Подмосковье на следующей неделе придёт субтропическое тепло. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Мощный поток субтропического тепла ждёт жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днём можно рассчитывать на 8–13 градусов тепла, для этого времени года чрезвычайно высокие показатели, — рассказал эксперт телеканалу "Звезда".

Тишковец добавил, что на неделе также ожидаются дожди, однако от первой атаки зимы "не осталось и следа".

Ранее в Гидрометцентре россиянам пообещали "розовую" зиму.