Москвичам пообещали субтропическое тепло на следующей неделе

27

В столицу и Подмосковье на следующей неделе придёт субтропическое тепло. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Мощный поток субтропического тепла ждёт жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днём можно рассчитывать на 8–13 градусов тепла, для этого времени года чрезвычайно высокие показатели, — рассказал эксперт телеканалу "Звезда".

Тишковец добавил, что на неделе также ожидаются дожди, однако от первой атаки зимы "не осталось и следа".

Ранее в Гидрометцентре россиянам пообещали "розовую" зиму.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×