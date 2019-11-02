В Саратове отец поймал мужчину, который затащил его дочь в авто

В течение часа отец девочки удерживал предполагаемого растлителя. Приехавшие полицейские забрали подозреваемого в отделение.

В посёлке Поливановка Ленинского района Саратова задержали мужчину, который затащил 10-летнюю девочку в свой автомобиль. Об этом сообщает "СарБК".

Инцидент произошёл на пересечении улиц Мостовая и Ровенская. По словам местных жителей, мужчина посадил школьницу в автомобиль ВАЗ-2114, но ей удалось вырваться. Девочка прибежала домой и рассказала о случившемся отцу, который поймал подозреваемого и передал его в руки полиции.

— Отец выбежал, как был, в одной футболке, и чуть ли не час пробыл на морозе, удерживая мужчину до прибытия полиции, — рассказал очевидец.

Правоохранители отвезли мужчину в отделение. Проводится проверка. По данным местных СМИ, мужчина может быть педофилом.

Недавно в Саратове произошла трагедия, вызвавшая широкий резонанс. Местный житель задушил 10-летнюю девочку, когда та шла в школу. Это событие по-настоящему шокировало горожан, сотни которых пришли проститься с Лизой.