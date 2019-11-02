Для россиян установили рекомендованный уровень потребления соли

Также в ведомстве перечислили несколько способов, как употреблять не более 5 граммов продукта в сутки.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов и установила рекомендованную суточную норму для соли. Об этом в телеграм-канале сообщает её заместитель Олег Салагай.

— Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы — инфаркта или инсульта, — написал Салагай.

Он также отметил, что снизить потребление соли можно несколькими способами: уменьшить её использование при приготовлении, убрать солонки со стола, сократить употребление солёных закусок и соусов, а также внимательно изучать этикетку с составом продукта.

— Вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжёлых заболеваний, связанных с недостатком йода, — добавил заместитель министра здравоохранения.