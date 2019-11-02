Томскому подростку, помявшему авто из-за убитого пса, подарили нового щенка

Юноша поблагодарил кинологическую федерацию за подарок, общественность — за неравнодушие, а детского омбудсмена — за помощь в прекращении уголовного преследования.

Подростку из Томска, который оказался фигурантом дела из-за того, что ударил по капоту авто, сбившего его собаку, подарили щенка. Школьник получил в подарок овчарку от уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой и главы кинологической федерации Владимира Голубева.

— Президент Российской кинологической федерации сделает определённый жест, который станет рукой помощи и надеждой на будущее Даниила... Это подарок — щенок породы немецкая овчарка, — цитирует представителей кинологической федерации РИА "Новости".

Вместе с этим мальчику вручили сертификат на страхование нового питомца и на кинологические курсы, на которых он научится работать с животными.

Юноша в свою очередь поблагодарил кинологическую федерацию за подарок, общественность — за неравнодушие и подписание петиций, а детского омбудсмена — за помощь в прекращении уголовного преследования.

Напомним, в июне 2019 года водитель Nissan Terrano насмерть задавил трёхмесячного щенка. Увидев гибель своего любимца, подросток ударил по капоту. Это обернулось для Даниила обвинениями в умышленном повреждении чужого имущества. Водитель заявил, что мальчик помял капот, а ремонт обошёлся в 14 тысяч рублей. За школьника вступилась детский омбудсмен Анна Кузнецова, дело взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Позже СК закрыл дело томского подростка.