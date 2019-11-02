У двух безработных петербуржцев угнали Cadillac и Porsche

В разных районах Санкт-Петербурга при схожих обстоятельствах пропали автомобили Cadillac Escalade и Porsche Cayenne, сообщает Пятый канал со ссылкой на региональное управление МВД.

В отделение полиции по Петроградскому району первым обратился мужчина 1989 года рождения. Официально нигде не работающий хозяин Cadillac Escalade заявил об угоне внедорожника стоимостью три с половиной миллиона. По его словам, машина находилась у него в пользовании.

Позже стало известно, что в Выборгском районе неизвестные угнали джип Porsche Cayenne, который оценивается примерно в пять миллионов рублей. О краже сообщила 42-летняя женщина, которая также оказалась безработной.

Правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения машин.

Ранее Лайф сообщал, что у безработной москвички украли Lexus за 3,6 млн рублей.