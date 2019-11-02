Путин отметил вклад фонда "Русский мир" в повышение авторитета страны

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Ассамблеи "Русского мира" отметил вклад организации в продвижение ценностей русской культуры и повышение международного авторитета России.

— Его образовательные, просветительские, издательские, творческие проекты всегда интересны и неординарны... И, конечно, самого высокого признания заслуживает ваше искреннее стремление внести личный вклад в решение масштабных общенациональных задач, — говорится в сообщении Кремля.

Также в телеграмме Владимир Путин поздравил всех участников ассамблеи с наступающим Днём народного единства и пожелал успехов.

XIII Ассамблея "Русского мира" проходит в Ярославле с 1 по 4 ноября. Её участники обсудят темы изучения и популяризации русского языка, а также роль русского театра в искусстве.